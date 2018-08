Roma, il Codacons: «Troppi dieci vigili per Fontana di Trevi»

Troppi dieci vigili della Polizia municipale per controllare la Fontana di Trevi, location di troppi bagni abusivi da parte dei turisti in visita. Lo sostiene il Codacons che concorda con l'intenzione di tutelare un patrimonio della città ma contesta le risorse dedicate al compito. « Dieci agenti per un compito che potrebbe essere svolto con profitto da un solo pare infatti davvero troppo: per questo l'Associazione ha intenzione di chiedere alla Corte dei Conti di valutare se costituisca un danno per l'erario l'impiego, per questo genere di attività, di così tanti dipendenti pubblici/agenti».

«Al comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, e alla sindaca Virginia Raggi - scrive il Codacons - chiediamo: non ne basta uno solo? Gli altri non si possono impiegare per contrastare le doppie file, le triple file e i divieti di sosta che proliferano in tutta la città? I cittadini hanno bisogno di vedere all'opera i vigili urbani, e situazioni come questa non contribuiscono certo a rassicurarli mentre la Capitale abbonda di violazioni, illegalità e problemi di ogni tipo», conclude la nota » .

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:03



