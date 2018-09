Roma, ancora bagni a Fontana di Trevi, due uomini bloccati mentre cercavano di tuffarsi

Entrambi, trovati senza documenti, sono stati condotti presso il vicino Comando di via della Greca. Nel corso delle procedure di identificazione, l'italiano ha fornito false generalità. Per questo motivo, oltre alla sanzione prevista di 450 euro per il bagno in fontana, l'uomo è stato denunciato.A suo carico sono emersi vari precedenti per violenza privata, false attestazioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti pendeva anche un ordine di rintraccio ed accompagnamento emesso dal Commissariato Aurelio della Polizia di Stato.