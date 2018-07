Schianto su via Nettunense, grave motociclista di Velletri

Un grave incidente stradale ha coinvolto un 58enne di Velletri, che a bordo di uno scarabeo 150, su via Nettunense, al km 10, all'incrocio con via Ginestreto in direzione Roma è finito contro una Citroen C3 che stava attraversando la strada con due coniugi di Palestrina a bordo. Il motociclista è volato per diversi metri sulla strada dopo l'urto contro la parte destra della macchina, finendo in una cunetta.



Per lui i traumi riscontrati dal personale sanitario del 118 sono stati molto gravi, tanto da richiedere il tempestivo arrivo di un elisoccorso che ha atterrato in un campo poco distante trasportandolo al policlinico Umberto I° in codice rosso, politraumatizzato. Sul posto sono giunti dopo minuti gli agenti della polizia stradale di Albano, che hanno bloccato il traffico a senso unico alternato dalle 18.30 alle 20 per permettere i rilievi stradali e la rimozione dei mezzi. Forti ripercussioni si sono avute sul traffico di via Nettunense in direzione Anzio e Roma, con file molto lunghe, la strada è stata riaperta a doppio senso pochi minuti fa'. Foto Luciano Sciurba

