Fiumicino, moria di pesci davanti al Lungomare, il Comune: «Li ha portati il Tevere»

Sul caso è intervenuto il Comune di Fiumicino, postando anche due foto sul profilo Facebook dell'ente. L'assessorato all'Ambiente ha effettuato in giornata sopralluoghi in tutti i canali di bonifica, al canale delle acque basse e quello delle acque alte, presso le idrovore, all'interno di Villa Guglielmi, compreso il laghetto, in darsena, alla Fossa Traianea e in diversi stabilimenti del lungomare. «È stato constatato che si tratta di un fenomeno limitato, fisiologico, per lo più proveniente dal lato di Ostia del fiume Tevere, dopo Capo Due Rami, legato con ogni probabilità al grande caldo di questi giorni. In ogni caso monitoreremo costantemente la situazione», spiega l'assessore Roberto Cini.

Moria di pesci sul tratto terminale del Lungomare di Fiumicino. Molti esemplari sono stati trovati spiaggiati o galleggianti in prossimità della riva ieri sera e questa mattina, sul litorale a nord di Roma. Ad una prima verifica, si tratterebbero di Carassi e di carpe. Probabilmente, arrivati via Tevere, sono stati trascinati dal giro delle correnti verso la spiaggia. La maggior parte degli esemplari sono stati già rimossi.