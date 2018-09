Roma, scontro tra auto a Fiumicino: due feriti gravi

Incidente questa mattina tra due auto, poco dopo le 8, in via dell’Aeroporto di Fiumicino, all’altezza della rotatoria di Piazza Umberto Nobile. Sul posto sono intervenuti oltre all’elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale Astral. Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro tra le due vetture, una Scenic e una Opel. I vigili del fuoco hanno dovuto segare le lamiere di una delle auto per estrarre un uomo di 58 anni: trasportato con l’elicottero al San Camillo in codice rosso. Mentre l’altro automobilista, un trentenne, è stato trasportato in ambulanza, al Grassi di Ostia. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora.

