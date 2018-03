Fiumicino, trovato cadavere di un uomo nel Tevere

Trovato un cadavere nel Tevere nel comune di Fiumicino, all'altezza di via Fiumara Grande. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono sul posto con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e sommozzatori, assieme alla Capitaneria di Porto. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, si tratta di un uomo non ancora identificato e il corpo sarebbe in stato di decomposizione. I sommozzatori lo hanno recuperato e trasportato sulla banchina del fiume.LEGGI ANCHE: Prato, trova resti umani durante una passeggiata in collina