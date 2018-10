Fiumicino, la morte di Maria: si indaga indaga per omicidio

Omicidio: è questa la pista privilegiata per la morte di Maria Tanina Momilia, il cui cadavere è stato trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. Sul volto e sulla nuca, secondo quanto si era appreso, sono state trovate ferite.

Il corpo aveva il volto riverso nell'acqua. Sono intervenuti la polizia, carabinieri, vigili del fuoco, sommozzatori e un equipaggio del 118.

Il riconoscimento è avvenuto alle 13.20 da parte del fratello.

La donna era scomparsa da 24 ore da casa. A dare l'allarme, intorno alle 9, due operatori del Consorzio di bonifica. In riva al canale anche i familiari della vittima che hanno riconosciuto il cadavere.

Maria Tanina Momilia abitava a Fiumicino, aveva 39 anni ed era madre di due figli. I familiari per cercarla si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto. Il marito aveva lanciato anche un appello su Facebook dopo averne denunciato la scomparsa.

