Roma, donna muore investita da un'auto a Fiumicino

Incidente mortale a Fiumicino, dove una donna è mrota investita. E' successo poco dopo mezzogiorno in via della Scafa, all'altezza con l'incrocio con via Aldo Quarantotti. Secondo le prime informazioni, una donna di circa 70 anni è morta dopo essere stata investita da una vettura condotta da un uomo, che è stato poi trasferito all'ospedale Grassi di Ostia. Sul posto, per i rilevi e per chiarire le cause e le dinamiche dell'incidente ci sono gli uomini della polizia locale di Fiumicino. L'arteria, che corre parallela a via dell'aeroporto e che collega Isola Sacra a Ostia, è temporaneamente interrotta al traffico nel tratto compreso tra il luogo dell'incidente e via Trincea delle Frasche.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:07



