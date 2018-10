Fiumicino, chiuso viadotto per l'aeroporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'indomani dell'annuncio della demolizione e ricostruzione di un tratto di 400 metri del viadotto di via dell'Aeroporto, tra i residenti ed i pendolari di Fiumicino ed Ostia montano preoccupazioni ed interrogativi.Tanti quesiti sui tempi, ancora incerti, e sul fatto se la viabilità alternativa che sarà messa in cantiereentro 45 giorni, ridurrà l'impatto negativo legato alla chiusura del viadotto. Da venerdì scorso c'è già la restrizione a una carreggiata, e ci si chiede se si verificherà, giocoforza, un rischio congestione viaria all'interno della stessa città di Fiumicino, per via dei flussi di auto da e per Ostia.A Fiumicino le opposizioni, intanto, si fanno carico di interrogativi: «Con la chiusura è un dramma e la città el'economia rischiano di morire - afferma la vice presidente del Consiglio comunale, Federica Poggio (Gruppo Misto) - Che la sicurezza sia assolutamente prioritaria non ci piove, ma non si capisce come mai solo a Fiumicino si continuino a chiudere ponti e viadotti. Prima il Ponte della Scafa, ora il viadotto. Ma perché non si è intervenuti prima, realizzando nuove strade di collegamento? Chiediamo un consiglio comunale straordinario». La Lega chiede alla Asl «l'immediata implementazione di punti di primo intervento» e suggerisce per Fiumicino «una Ztl su ponte Due Giugno dalle 16 alle 20, a tutela dei cittadini». Infine, il M5S Lazio, in una nota, rileva che «a circa un mese dall'audizione in Commissione Trasporti e dalle rassicurazioni ricevute da Astral circa i viadotti di sua competenza, veniamo a scoprire come uno di questi sia in condizioni talmente pessime da dover essere demolito. Crediamo sia il caso che Astral venga di nuovo in Commissione Trasporti e ci spieghi cosa non ha funzionato. Il nostro primo obiettivo sarà assicurarci che le misure adottate da Astral garantiranno non solo l'incolumità dei cittadini di Fiumicino e di tutti i pendolari che attraversano questo sfortunato tratto viario, ma che non verrà pregiudicata la viabilità, rendendo invivibile il territorio».