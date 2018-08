Fiumicino, boom per il rilascio delle carte d'identità all'aeroporto

di Umberto Serenelli

Verso un nuovo record il rilascio di carte d’identità allo sportello anagrafico comunale dell’aeroporto intercontinentale di Fiumicino. Dall’inizio dell’anno il numero dei documenti di riconoscimento ha superato quota 600 rispetto ai 3.052 emessi nello stesso periodo dello scorso anno: un vero e proprio boom. Non sono dunque pochi gli smemorati che dopo aver fatto la fila al banco del check in mostrano all’addetto la carta di riconoscimento scaduta oppure deteriorata a tal punto da essere valida. Scatta il panico per la persona che rischia di perdere l’aereo con il timore di vedere naufragare un appuntamento di lavoro o una vacanza con la famiglia. Per fortuna al Leonardo da Vinci è attivo un servizio anagrafico abilitato al rilascio delle “Carte d’identità al volo” che va in soccorso delle persone assalite dalla disperazione. Scatta quindi la corsa contro il tempo e la ricerca dello sportello comunale alle partenze T3 dove però si corre il rischio di trovare la coda ma alla fine riesci a farti fare la carta con cui imbarcarti.



LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO DI FIUMICINO

«Siamo certamente soddisfatti dei numeri eccezionali ottenuto dallo “Sportello carte identità al volo” all’aeroporto – sottolinea il primo cittadino Esterino Montino -. Il servizio si è rivelato davvero utile poiché permette a moltissimi viaggiatori di non perdere il proprio aereo. Lo testimoniano i numeri e gli stessi cittadini che quotidianamente ci ringraziano». Non mancano gli attestati di stima nei confronti dei dipendenti comunali da parte delle persone che avanzano il rinnovo. Gli “angeli”, come qualcuno li ha definiti, contattano con una Peg gli uffici anagrafici della località dove risultano iscritte le persone che chiedono il rinnovo, per poi procedere al rilascio. Allo sportello si sono presentati anche personaggi del mondo dello spettacolo. «Tra lo stupore generale – dice l’impiegato Fabrizio Paolini – mi sono trovato davanti l’attore Michele Placido che, con molto garbo e il sorriso sulle labbra, mi ha chiesto il rinnovo del documento scaduto». Anche la collega Carla Scotto racconta la sua esperienza. «Presa dalla routine del lavoro – spiega – un signore molto cordiale con l’accento napoletano mi ha chiesto un rinnovo per il figlio, ho alzato gli occhi e riconosciuto Gigi D’Alessio. Ho provato una grossa emozione». Alla fine del 2018 mancano ancora quattro mesi e lo sportello comunale si avvia a superare in questi giorni il numero di documenti rilasciati nel 2017 che è di 3.065.



ALLO SPORTELLO PRESTO ANCHE LE CARTE ELETTRONICHE

In considerazione dell’enorme successo e su invito degli Aeroporti di Roma, il comune di Fiumicino ha attivato l’iter per l’abilitazione al rilascio della carta d’identità elettronica che verrà poi fisicamente spedita alla residenza del richiedente. La nuova postazione informatizzata verrà allestita dal Poligrafico dello Stato nei prossimi mesi e si affiancherà a quella del rilascio del documento cartaceo da parte dei dipendenti comunali di Fiumicino.



