Fiumicino, blitz di Casapound contro il sindaco Montino

Blitz nella tarda serata di ieri dei sostenitori di CasaPound davanti al Comune di Fiumicino, in via Portuense, contro il sindaco Esterino Montino. L'azione è stata organizzata dopo le dichiarazioni rilasciate ad un sito giornalistico dal sindaco «che - si legge in una nota di Casapound - ha detto di temere di più tra tutti i suoi sfidanti proprio Casapound che corre da sola con la candidata sindaco Gaia Desiati».



“ Montino: ecco chi devi temere ” è la frase dello striscione esposto durante il blitz, pacifico e che non ha creato disagi. «Siamo qui - ha spiegato Desiati al megafono - per mostrare a Montino chi deve temere: i cittadini di Fiumicino. Lavoratori precari, padri e madri di famiglia, studenti, pensionati, commercianti ed imprenditori abbandonati dalla sua giunta che oggi hanno scelto CasaPound». «Che Montino ci consideri i peggiori - ha aggiunto Luca Marsella, consigliere di CasaPound ad Ostia - è per noi un vanto. La vecchia politica ben rappresentata dal sindaco uscente fa bene a temere il nostro movimento»

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:53



