Fiumicino, in aeroporto con coltello e pugnale: denunciato 24enne inglese

I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma, nel corso dell'attività di controllo ai terminal dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, hanno denunciato in stato di libertà, un giovane cittadino inglese di 24 anni per porto abusivo di armi. Durante il controllo, i carabinieri lo ha trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 21 cm nonchè di un pugnale di 18 cm, nei pressi del terminal 3 - Arrivi. I controlli dei carabinieri nei due scali aeroportuali romani che hanno permesso, da inizio anno, di eseguire accertamenti su più di 35.000 persone. Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA