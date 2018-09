Giallo a Fiumicino, anziano trovato morto in casa: forse un furto finito male

Giallo a Fiumicino. Un uomo anziano, Romano Bedini, 78 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Luigi Francesco Pierobon, nella zona del Passo della Sentinella sul litorale romano, non lontano dalla zona del vecchio faro. Potrebbe trattarsi di un furto fintio male. L'uomo è stato trovato a terra, l'abitazione completamente a soqquadro. Sarebbero spariti anche i soldi della pensione che l'anziano aveva ritirato qualche giorno prima e la sua auto una Opel Corsa.

Sul posto, per gli accertamenti, la polizia che sta indagando sulle cause del decesso. A trovare l'uomo, un anziano, sono stati poco prima di mezzogiorno dei vicini che si erano allarmati perché non avevano sue notizie.



Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato il corpo del 78enne riverso a terra e l'abitazione a soqquadro. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.