Fiumicino, lite finisce nel sangue: polmone perforato da una coltellata. Preso l'aggressore

E' stato ricoverato per un polmone perforato da una coltellata. L'uomo ha riferito ai medici che lo stavano curando di essere stato aggredito a Fiumicino dopo una discussione scaturita per futili motivi, forse legati agli stupefacenti, da un italiano.



Ricevuto il referto di pronto soccorso, gli investigatori del Commissariato Fiumicino si sono immediatamente messi sulle tracce dell’aggressore. Subito rintracciato, grazie anche alla testimonianza di alcuni presenti all’accaduto, l’uomo, un italiano di 35 anni, è stato denunciato per tentato omicidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA