Fiumicino, la manovra di terra è sbagliata: il Boeing per Hong Kong urta il palo

(Teleborsa) - "Pushback" disastroso, ovvero il traino a ritroso per allontanare l'aereo dal gate, si è rivelato la mattina di ferragosto all'aeroporto romano di Fiumicino per un Jet della compagnia cinese Cathay Pacific in partenza per Hong Kong. Il Boeing 777-300 del volo CX 292, per una manovra maldestra di un operatore di terra, ha colpito violentemente con il bordo dell'ala destra un palo dell'illuminazione dell'aerostazione provocando danni all'aeromobile che ne hanno impedito la partenza. Il volo è stato cancellato.

Mercoledì 15 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 00:06



