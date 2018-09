Abbandonano spazzatura in strada: 11 multati a Fiumicino

Abbandonando illegalmente i loro rifiuti in strada, hanno contribuito a creare una discarica abusiva in via Florinas a Passoscuro, la località costiera nel comune di Fiumicino. Undici trasgressori sono stati sorpresi e multati ieri sera grazie ad un'operazione congiunta tra Polizia locale di Fiumicino e Arma dei carabinieri di Passoscuro. Pertanto sono stati multati ciascuno con una sanzione amministrativa di 600 euro. «All'operazione - dichiara il Comandante della Polizia locale di Fiumicino, Giuseppe Galli - che è durata dalle 19 fino a mezzanotte, hanno partecipato un funzionario, un sottoufficiale e quattro agenti della Polizia municipale e una pattuglia dei carabinieri. Durante i servizi mirati della nostra Polizia ambientale che effettuava controlli in zona, è stato accertato che 11 persone hanno violato il Testo Unico dell'Ambiente, abbandonando rifiuti in strada e in particolare in un punto preciso di via Florinas».



«Il mio plauso va alla Polizia locale e alle Forze dell'Ordine - aggiunge il sindaco di Fiumicino Esterino Montino - che operano quotidianamente sul territorio e ci aiutano a colpire gli zozzoni che imperterriti continuano a deturpare il nostro ambiente. È prioritario difendere il decoro delle nostre strade e multare i trasgressori, fino a quando non la smetteranno del tutto».

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:01



