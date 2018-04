Roma, rubavano fiori al cimitero Flaminio e li rivendevano al loro banco

Due sorelle romane, rispettivamente di 52 anni e 50 anni con precedenti di polizia, sono state arrestate per furto aggravato in concorso dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore. Le donne, che gestiscono un banco di fiori al cimitero di Prima Porta, al termine di una attenta attività di indagine, scaturita a seguito di alcuni furti segnalati all’interno del cimitero Flaminio, sono state colte in flagranza dagli investigatori della squadra giudiziaria proprio mentre stavano caricando, a bordo di una autovettura, alcuni mazzi di fiori appena rubati all’interno del cimitero. Le ladre sono state bloccate dai poliziotti mentre tentavano di allontanarsi e, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, hanno raccontato che i fiori appena rubati sarebbero stati rivenduti presso il loro banco.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA