Roma, finisce in mare: ragazzo salvato a Ostia

Un 38enne romeno in difficoltà tra i frangiflutti sul lungomare di Ostia è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. È accaduto nella tarda serata di ieri quando una squadra, i sommozzatori e il capo turno provinciale dei vigili del fuoco sono intervenuti a Ostia, precisamente sul Lungomare Duca degli Abruzzi, per il recupero di un uomo che era caduto in mare. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale del 118.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA