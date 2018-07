Spada, presa la nipote del boss: era scappata dai domiciliari. «Mio zio è Romoletto, faccio come voglio

di Mirko Polisano

Doveva stare a casa per scontare gli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e, invece, era tranquillamente in giro per il centro di Isernia. Le manette sono scattate così ai polsi di Filomena Spada, classe 1988 e nipote di Carmine detto Romoletto, boss dell'omonimo clan di sinti, e di Roberto, responsabile della testata ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e del video-operatore Edoardo Anselmi. «Sono la nipote del boss e faccio come mi pare», avrebbe detto ai militari mentre la arrestavano. La...