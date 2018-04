Roma, 17enne filippina pestata al Flaminio: «Vittima di un branco di bulle»

di Camilla Mozzetti

«Poteva andare peggio ma per fortuna ora mia figlia sta bene», apre la porta di casa e con un sospiro che sembra essere di sollievo , la madre della diciassettenne filippina aggredita da un branco di coetanei lo scorso 8 marzo, festa della donna, in via India al Villaggio Olimpico, ripercorre brevemente l'aggressione di cui la ragazzina è rimasta vittima. «Cosa è successo non l'abbiamo ancora capito, l'hanno aggredita senza motivo continua la donna non ci spieghiamo questa cosa, ma ora è...