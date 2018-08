L'addio ai fidanzatini morti in A1: sax e jazz alla Sapienza l'ultimo saluto ad Anna e Francesco

Cerimonia di commiato lunerdì alla Sapienza per l'ultimo saluto ad Anna Donizelli, 22 anni, e Francesco Maresca, 23. I fidanzati il primo agosto erano di ritorno da una vacanza insieme, a Sorrento, dopo gli studi, le trasferte, i momenti lontani.Ma qualcosa sull'autostrada è andato storto e due ragazzi romani hanno trovato la morte sull'autostrada A1 Napoli Milano, al chilometro 577, all'altezza di San Cesareo.Francesco Maresca e Anna Donzelli si frequentavano da qualche anno, entrambi erano andati a scuola al liceo classico Tasso, lui era un musicista, originario di Sorrento, la mèta da cui rientravano. Aveva studiato Letteratura, musica e spettacolo all'università La Sapienza, ora aveva finito il corso di studi e preparato una tesi sul jazz presso il Saint Louis College of Music di Roma. Lei anche studiava, era stata all'estero, ora era a Roma, dove era impegnata nel sociale e amava ballare.Poliedrici entrambi, spesso viaggiavano, non solo per studio. Lui impegnato in concerti con il suo sassofono, alla ricerca di sonorità e melodie nuove. Una passione per Chet Baker e interessi a tutto tondo. Nelle foto sui social sorridono abbracciati, le smorfie ingenue e impacciate di chi non si prende sul serio, stretti in capo al mondo, per brevi vacanze. Come dove essere anche quel pomeriggio, quando la loro auto si è fermata e insieme sono scesi per posare quel triangolo che però non li ha messi al riparo.