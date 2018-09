Dopo i film girati con lo smartphone - e Steven Soderbergh lo ha insegnato con "Unsane" - arriva nella Capitale, a piazza del Popolo dal 20 al 23 settembre, il "Vertical movie", tr ai primi festival internazionali a proporre film e cortometraggi girati interamente con il cellulare in modalità "verticale". «È il formato di ripresa più diffuso da smartphone, tanto da ricoprire il 70% dei filmati caricati in rete - ricorda l'attore e conduttore Salvatore Marino, direttore artistico del festival, che negli ultimi 10 anni ha sviluppato vari progetti per il web -. E sono i video più cliccati». Fra le otto sezioni del concorso c'è anche la "Vertical 2k", rivolta ai post millennials, nati dall'anno 2000 in poi, la fascia d'età che ha il legame più intenso e a volte rischioso con lo smartphone e il web, come ci ricorda la cronaca. Fra le sezioni fuori concorso "Vertical News", per la quale si è chiesto di produrre un notiziario per l'appunto verticale; "Viral web" e "Maestri verticali", con in anteprima mondiale le prime opere verticali dei grandi maestri del Cinema.



«Ci sono arrivati circa 240 video da tutto il mondo e ne proporremo durante il Festival circa 35 - dice Marino - "Vertical movie" vuole essere il punto di partenza per un polo produttivo di video verticali che riunisca tanti professionisti dell'audiovisivo». D'altronde «già un produttore italiano, Claudio Bucci sta lavorando a un film verticale in otto episodi nel quale ha coinvolto Peter Greenaway e il premio Oscar Mike Van Diem». In programma durante il festival ospitato all'interno del "Run fest" anche concerti, fra gli altri di Delta Machine, Nesli e Mario Venuti, Ainé e Mahmoud. I maxischermi ceh saranno allestiti proporranno anche la cronaca della Half Marathon Via Pacis, la maratona multi religiosa per la pace organizzata da Fidal, promossa da Roma Capitale e dal pontificio Consiglio della Cultura. La serata finale sarà condotta da Andrea Delogu.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:22



