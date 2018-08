Roma, raffica di furti a Ferragosto: sgominata banda di georgiani

Raffica di furti a Ferragosto. Erano già entrati in un appartamento e tentato di visitarne altri due, i giovani georgiani arrestati nella notte di Ferragosto dagli agenti della polizia di Stato. È stata ancora una volta determinate la tempestività della chiamata al 112 NUE, per segnalare “rumori sospetti”, che ha permesso in pochi istanti ad una pattuglia del commissariato Romanina di arrivare in via Libero Leonardi.



Sul posto gli agenti hanno sorpreso M.V. e T.D. , rispettivamente di 37 e 23 anni mentre stavano per uscire dal palazzo. Dopo una breve colluttazione i due sono stati bloccati e messi in sicurezza. Subito dopo, gli stessi agenti, con l’aiuto di un’altra pattuglia del Reparto Volanti hanno ispezionato l’intero palazzo trovando anche il terzo complice, J.K. di 25 anni. Perquisiti, i fermati, nascondevano nelle tasche e nello zaino, cacciaviti di varie misure, una torcia elettrica, dei guanti in lattice, una bandana e poco meno di 400 euro.



Due appartamenti sono stati trovati chiusi ma con le serrature forzate, mentre una terza abitazione, i cui proprietari erano assenti, è stata trovata aperta. I 3 georgiani, dopo gli atti di rito redatti presso il commissariato Casilino, sono stati arrestati e si trovano ora a Regina Coeli dopo l’udienza di convalida svoltasi poche ore dopo.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:55



