Ferragosto in città: bus e metro in funzone e molte attività aperte, ecco la guida per chi resta

di Raffaella Troili

E’ la settimana dell’esodo, della città più deserta, con l’incognita maltempo che incombe e rischia di modificare i programmi di questo Ferragosto 2018. Intanto, per chi parte, vale sempre la regola che è meglio non postare sui social selfie e immagini da luoghi lontani per evitare d’informare i ladri della vostra assenza. Ma per chi resta in città e per i turisti, anche il 15 agosto, la capitale offre servizi e divertimenti. Negozi ed esercizi pubblici, specie nel cuore di Roma, nel centro e nelle zone turistiche saranno domani comunque aperti, compresi alcuni supermarket e diversi centri commeciali, da Ikea fino all’Outlet di Castel Romano. Oramai la gran parte delle attività commerciali rimane aperta tutto il mese, concedendosi al massimo uno stop di pochi giorni proprio in questa settimana, ma non a tal punto da dare alla città un’immagine di solitudine e deserto. Anzi. C’è di buono che in questi giorni si potrà attraversare la città in pochi minuti, anche domani poi funzioneranno autobus, metropolitane e linee ferroviarie con gli orari dei giorni festivi. Nel centro storico e nelle vie più frequentate sarà possibile mangiare e fare shopping oltre naturalmente a godere di aperture straordinarie di musei e mostre. Più difficile fare acquisti negli altri Municipi, dove proprio in questi giorni si registra il picco di saracinesche abbassate. Conviene se il tempo non sarà clemente rifugiarsi allora in un centro commerciale. Per chi volesse allontanarsi dalla città, intorno a Roma, la scelta di borghi, laghi, abbazie da visitare è vasta e permette anche di passare una notte lontano dall’afa cittadina. Tra le offerte curiose che propone la città a Ferragosto, c’è quella del Bioparco che annuncia che domani durante gli appuntamenti con i pasti, gli animali riceveranno decine di cocomeri, interi o a fette, freschi o congelati, insieme a speciali ghiaccioli a base di frutta e verdura. Centro storico e aree archeologiche sorvegliate speciali dalle forze dell’ordine, come sempre. Forse per chi resta in città, se proprio ha pensato a tutto, un consiglio è quello di vedere se l’anziano vicino di casa ha bisogno di qualcosa, magari anche solo di compagnia. Perché comunque questa sarà la settimana dell’anno con meno persone a Roma. Oggi bollino rosso in uscita sulle grandi arterie che partono dalla città. Per qualche giorno, sempre meno, la città sarà più silenziosa, a misura e meno caotica.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30



