Roma, due spacciatori minorenni bloccati dalla polizia a San Basilio

Gli agenti del Reparto Volanti, transitando in via Stefano Madia a San Basilio, hanno notato giovani che, alla loro vista, si davano alla fuga rifugiandosi all’interno di un appartamento di via Vito La Mantia. Inseguiti, i due, risultati ancora minorenni, sono stati bloccati. Durante la perquisizione a casa del primo i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, 175 euro in contanti e 285 grammi di marijuana mentre a casa dell’altro, in via Loreto, sono stati sequestrati ulteriori 6 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:48



