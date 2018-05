Roma, la banda di studenti pusher: cinque arresti a Centocelle

Battevano ogni angolo di strada alla ricerca di acquirenti, ma proprio il loro girovagare a piedi tra le vie del quartiere ha insospettito i carabinieri di Centocelle. In manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti 5 giovani, studenti romani di età compresa tra i 17 e i 20 anni, trovati in possesso di 10 panetti di hashish. Da qualche tempo i carabinieri tenevano d'occhio il gruppo che si aggirava in strada con fare sospetto: si dividevano avvicinando coetanei e tossicodipendenti prima di ritrovarsi e confabulare rapidamente, scambiandosi qualcosa. Ieri sera, i carabinieri li hanno fermati per un controllo approfondito e nelle loro tasche hanno trovato 10 panetti di droga, del peso totale di 1 kg, e circa 300 euro. Nelle loro abitazioni trovati bilancini di precisione e materiale per il taglio e confezionamento della droga. I quattro maggiorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato portato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



