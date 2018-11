Federico Ruffo, attentato sventato a casa del giornalista Rai: «Benzina sul pianerottolo, messi in fuga dal cane»

Federico Ruffo, il giornalista Rai al momento impegnato nella conduzione su RaiTre di Il Posto Giusto, vittima di un'intimidazione. Come riportato da Leggo, stanotte, attorno alle 4.30 del mattino, qualcuno ha disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete e cosparso di benzina il pianerottolo della villetta in cui vive Ruffo. Quello che poteva essere un attentato alla vita del giornalista è stato sventato dall'abbaiare di un cane che ha messo in fuga gli autori del gesto.



Ruffo, che vive al primo piano di una villetta tra Ostia Antica e Acilia, si è detto decisamente sorpreso dall'atto intimidatorio: «Passo pochissimo tempo in quella casa, non ho idea di come abbiano fatto a sapere che stavo tornando».



Ultimo aggiornamento: 20:29

