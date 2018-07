Roma, fecondazione eterologa nel Lazio anche con il ticket

di Mauro Evangelisti

Due centri di procreazione medicalmente assistita, nell'Asl Roma 1, offrono per la prima volta il servizio di fecondazione eterologa in una struttura pubblica. Non esisteva nel Lazio, ma in realtà non esisteva in tutto il centro sud: i due centri - all'ospedale San Filippo Neri e al Sant'Anna in via Garigliano - diventeranno un punto di riferimento per mezza Italia. Ieri mattina c'è stata l'inaugurazione, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, l'assessore alla...