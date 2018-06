Flop fecondazione assistita: le coppie in fuga dal Lazio

di Valentina Arcovio

Diventare genitori nel Lazio è più difficile che in altre regioni d'Italia. Specialmente per chi non può concepire naturalmente e ha bisogno di accedere alle tecniche di Procreazione medicalmente assistita (Pma). Perché l'offerta è di molto inferiore alla domanda e la stragrande maggioranza dei cicli di fecondazione assistita vengono effettuati nei centri privati con costi significativamente maggiori per le coppie. Così sono tantissimi gli aspiranti genitori laziali che fanno le valige per...