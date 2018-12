Roma, festa per i bimbi prematuri al Fatebenefratelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tradizionale appuntamento di informazione e di festa con grandi e piccoli, dedicato ai nati prematuri, domenica 16 dicembre dalle 9 alle 13 al Fatebenefratelli-Isola Tiberina. L’iniziativa, giunta alla XIII edizione, è uno degli eventi principali per i nati pre-termine organizzato dalla Terapia intensiva neonatale dell’ospedale con l’Associazione di genitori “La Cicogna Frettolosa”. Da sempre l’appuntamento rappresenta un momento in cui mamme e papà di questi bambini possono ritrovarsi per condividere la propria esperienza, le gioie, i timori di quei giorni ormai lontani, i progressi del lungo percorso di crescita dei propri figli.Allo stesso tempo è un’occasione di informazione sui numerosi bisogni del bambino prematuro, sulle nuove tecnologie e terapie in uso, al fine di creare consapevolezza attorno a un fenomeno, quello della nascita pre-termine, sempre più diffuso (15 milioni l’anno i bimbi nati prima della 37esima settimana nel mondo, secondo l’Oms; circa 40 mila in Italia, ovvero uno su 10) e ancora poco conosciuto. Il tutto in un clima ospitale e familiare. Dopo la celebrazione nella chiesa dell’ospedale e la presentazione in Sala Assunta di progetti dedicati ai bambini prematuri, il personale della Tin e della Neonatologia si toglierà il camice per indossare i panni di divertenti personaggi. La mattina proseguirà con l’immancabile arrivo di Babbo Natale. Sono circa 600 i neonati assistiti ogni anno dalla Tin del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina. Di questi, circa l’80% sono bambini nati pre-termine, un quarto dei quali estremamente prematuri. Molti di loro continuano a essere seguiti anche dopo le dimissioni in un percorso terapeutico che si protrae negli anni. «Un bambino prematuro può pesare alla nascita anche meno di 1 chilo - spiega Luigi Orfeo, direttore della Tin - ed è più piccolo del palmo di una mano. È una creatura fragilissima e fortissima al tempo stesso; ha bisogno di cure altamente specializzate, assistenza costante ma anche di amore».