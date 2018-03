Roma, colpo all'alba: svaligiata una farmacia per traffico di medicine

di Marco De Risi

Un furto all'alba per molti aspetti misterioso che ha fruttato agli ideatori un tesoro in medicine ed in contanti. Sullo sfondo il traffico milionario e illegale dei farmaci collegato alla criminalità organizzata. A metterlo a segno una meticolosa banda del buco che, sulle prime ore del mattino di domenica, ha colpito nella farmacia Porta Pia che si affaccia all'inizio della via Nomentana a due passi dall'omonimo piazzale. Un negozio del centro, quindi, che la banda ha letteralmente ripulito con un blitz studiato in ogni...