Excellence food alza il sipario: i giorni del gusto all'ex dogana

Oltre 100 chef, inclusi tanti stellati, 1000 allievi delle scuole di accoglienza e cucina, altrettanti operatori di settore, 100 cooking show, 1000 degustazioni. Sono i numeri di “Excellence 2018: Food Innovation”, ospitato da domani a lunedì in viale dello Scalo San Lorenzo 10, a misurare la passione, sempre più forte, dei romani per il mondo del food. Tema della tre giorni, il cambiamento nella ristorazione. Molti i grandi nomi che saranno protagonisti di speciali cooking show, come gli stellati Francesco Apreda, Giuseppe Di Iorio, Iside De Cesare, Gianfranco Pascucci. Tra i “veterani” dell’iniziativa, Davide Del Duca. Ad accogliere gli ospiti, nelle vesti di padroni di casa, Pietro e Claudio Ciccotti. Tra gli appuntamenti in programma, il contest Race to the Stars – Memorial Alessandro Narducci, dedicato agli under 30, e il Next Lazio, riservato a chef della regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA