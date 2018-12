Roma, accolti dal Comune 32 occupanti ex Penicillina

LEGGI ANCHE: Il Comune ha assicurato l'accoglienza ai primi 32 occupanti dell'ex fabbrica Penicillina sulla via Tiburtina.LEGGI ANCHE: Penicillina, lunedì scatta lo sgombero dell'ex fabbrica in via Tiburtina

Grazie al lavoro integrato tra sala operativa sociale, Municipio 4 e associazioni sono state accolte le prime 32 persone che si trovavano nell'immobile ex Penicillina. Il censimento, secondo quanto previsto dal protocollo operativo siglato tra Roma Capitale e Prefettura - spiega il Campidoglio - è stato realizzato incrociando dati e informazioni: è stata così assicurata la presa in carico dei soggetti in condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità presso l'ufficio Immigrazione di Roma Capitale. Le operazioni sono state organizzate presso lo Sportello Immigrazione capitolino». Lunedì è previsto lo sgombero dell'ex fabbrica occupata. Resta il rischio di una nuova occupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA