Roma, evasione fiscale di 140mila euro nel magazzino abusivo di generi alimentari gestito da cinesi: blitz dei vigili urbani

Ultimo aggiornamento: 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'erano montagne di generi alimentari in quel vasto magazzino (800 metri quadrati), ma mancavano sia i permessi sia le condizioni igienico-sanitarie per custodirle. Era insomma totalmente illegale la situazione trovata daiurbani del V Prenestino nel quartierea ridosso di via Casilina. La società amministrata da un cinese era priva di ogni autorizzazione: per di più, in quello stabile in condizioni fatiscenti, erano stati allestiti due passi carrabili ugualmente abusivi. In quelle condizioni erano stoccati, in mezzo a rifiuti e a pozzanghere, quintali di derrate alimentari, prodotti per l'infanzia, cosmetici, integratori e farmaci da banco.Al lavoro in quello scenario i vigili hanno sorpreso tre cinesi e un bengalese, privi di contratto di lavoro. Impossibile anche trovare bolle di accompagnamento per "tracciare" tutat quella merce. In attesa di ulteriori accertamento la società è stata multata di 4mila euro, mentre l'evasione fiscale,a ua prima stima, ammonta a 140mila euro.Nello stesso quartiere, in via delle Susine, un altro magazzino di generi alimentari, al servizio di un negozio gestito da extracomunitari, è stato trovato in pessime condizioni igieniche: in questo caso è scattata una multa di 3.500 euro. E' infine di 2.000 euro la sanzione per un bar nel quartiere Collatino al cui interno i vigili hanno trovato blatte.