Roma, nasconde al fisco un milione: sequestrati 4 immobili a imprenditore

I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno sequestrato quattro immobili tra appartamenti e ville, in provincia di Roma e Latina, del valore complessivo di circa quattrocentomila euro a una società di costruzioni di Guidonia Montecelio.



La misura - disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli, su proposta della locale Procura della Repubblica - è scattata in seguito alla verifica fiscale delle Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli nei confronti dell'impresa che, negli anni dal 2014 al 2016, aveva nascosto al fisco circa un milione di euro di ricavi in totale evasione d'imposta. L'amministratore della società è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, avendo superato le soglie di punibilità previste dalla normativa penale.

Lunedì 11 Giugno 2018



