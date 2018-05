Roma, ai domiciliari scava un tunnel nel muro per andare dalla fidanzata

di Marco Carta

Ha scavato a colpi di martello un cunicolo segreto fra le mura di casa per trascorrere qualche ora con la fidanzata, eludendo così gli arresti domiciliari. Un vero e proprio tunnel clandestino, come nel film Fuga per la libertà, per passare indisturbato dal suo appartamento a quello del vicino senza essere notato dall'esterno. Credeva di in questo modo di essere al sicuro in caso di controlli improvvisi, data l'estrema vicinanza. Ma la fuga d'amore per un 44enne originario di Reggio Calabria, si è trasformata...