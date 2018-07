Roma, denuncia furto ma è evasa dai domiciliari in un campo rom: arrestata

Ha chiesto l'intervento della polizia per denunciare il furto di un portafogli. Quando gli agenti del commissariato Colombo sono arrivati in via Appia Antica, controllando le generalità della straniera 32enne, hanno scopero che la donna era sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso un campo nomadi della capitale. Così H.Z. è stata accompagnata negli uffici di polizia, e arrestata per evasione.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:30



