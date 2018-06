Roma, ruba cellulari in un locale all’Eur: incastrato dalle telecamere interne

In via delle Tre Fontane, all’Eur, gli agenti della del commissariato Esposizione, sono intervenuti presso un noto locale dove hanno arrestato per furto aggravato uno straniero identificato per B.N. di 41 anni. L’uomo, grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale, è stato visto mentre rubava un telefono cellulare. Dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di 3 telefoni restituiti ai legittimi proprietari.

Giovedì 28 Giugno 2018



