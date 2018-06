Roma, vigili salvano un maialino all'Eur

Questa mattina i caschi bianchi del IX gruppo Eur hanno salvato un maialino, che rischiava di finire investito dalle auto in via Marinetti, all'altezza di via Kafka. Intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti sono riusciti a bloccare l'animale, che si trovava impaurito in mezzo alla strada.



In seguito sono stati chiamati il veterinario della ASL e le guardie zoofile, con le quali si è riusciti a trovare idonea sistemazione in una fattoria didattica all'altezza di Castel di Guido. Evitata così la macellazione del cucciolo che, nonostante le dimensioni, non avrà più di 3-4 mesi. Sono in corso accertamenti per capire la provenienza del suino.

Domenica 10 Giugno 2018



