Giallo all'Eur, il fratello della vittima: «Depressa da tempo. Ma non poteva uccidersi in quel modo»

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Mi sembra impossibile, non riesco a credere che mia sorella sia morta, era malata e da tempo era in cura da uno psichiatria, ma una cosa del genere è terribile». Il fratello di Maria Cristina Olivi, la donna di 49 anni trovata carbonizzata nel parco delle Tre Fontane al quartiere Eur di Roma, è sconvolto. A casa lo aspettano una moglie e un figlio piccolo. Ma lui è lì, negli uffici della questura di Roma, dove è stato ascoltato in seguito al ritrovamento del corpo carbonizzato della sorella....