Roma, ruba cosmetici «per la moglie»: arrestato ladro 27enne

Ieri sera, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 27enne romeno, senza fissa dimora, perché sorpreso all’interno di un supermercato in via di Decima, ad rubare cosmetici, occultandoli in una borsa internamente schermata con fogli di alluminio, idonea ad eludere le barriere antitaccheggio.



Allertati dal personale di vigilanza, i militari hanno bloccato il ladro che aveva già oltrepassato le casse dell’esercizio commerciale. L’uomo ha cercato di giustificarsi con i militari dicendo che i cosmetici, tra cui trucchi, erano per la moglie. La refurtiva rinvenuta è stata restituita mentre la borsa è stata sequestrata. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA