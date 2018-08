Roma: «Dammi i soldi per le vacanze o ti sfascio casa»: minaccia la zia 89enne, arrestato

«Dammi duemila euro per la vacanza in Costa Azzurra o ti sfascio casa». Così ieri mattina, rientrato in casa, un 44enne romano, ha iniziato a pretendere denaro dalla zia 89enne per poter trascorrere il ferragosto a Nizza. La vittima, impaurita dalla violenza del nipote convivente, prima di andare a prelevare la somma all'ufficio postale, si è diretta alla Stazione Carabinieri Roma Villa Bonelli per chiedere aiuto e per denunciare l'accaduto.



L'anziana donna è stata subito tranquillizzata dai militari e, dopo aver raccontato di altri episodi simili accaduti in passato, con insistenti richieste di somme di denaro, ha informato i Carabinieri che il nipote l'attendeva in via Cecina per la consegna del denaro. Sul posto, al momento dello scambio, oltre alla zia 89enne, sono spuntati anche i Carabinieri in abiti civili che hanno bloccato il nipote violento, con le banconote estorte alla zia tra le mani. L'arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere del reato di estorsione.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



