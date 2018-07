Roma, anziani a lezione per difendersi dalle truffe

Anziani a lezione di sicurezza. Con il “Progetto Estate Sicura”, la polizia ha organizzato una serie di incontri con i pensionati. In collaborazione del IX Municipio, gli agenti del commissariato Esposizione si sono recati presso il “Centro anziani Fonte Ostiense” di via Enrico Pea 5, ed il “Centro anziani Falcognana” in via Zaccaria Betti. I poliziotti hanno messo in guardia gli anziani dalle truffe a cui rischiano di essere esposti, hanno spiegato come difendersi nelle situazioni che vengono percepite con ansia e preoccupazione e che invece è possibile evitare adottando quegli accorgimenti che consentono di non essere destinatari inconsapevoli di raggiri.



Nell’ambito dello stesso progetto è sceso in campo anche il Commissariato Casilino Nuovo, dove personale di quell’ufficio ha incontrato presso il centro anziani “Giovanni XXIII” di via Torrenova un gruppo di frequentatori che hanno potuto ascoltare i consigli per prevenire le truffe più diffuse.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



