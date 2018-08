Roma, spacciava marijuana: arrestato 35 enne del Gambia

In Piazza Vittorio Emanuele II, personale della Polizia di Stato del commissariato Viminale, durante un servizio di controllo del territorio, ha proceduto al controllo di J.S., cittadino del Gambia di 35 anni. L'uomo è stato trovato in possesso di 6 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 11 grammi. J.S è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:31



