Roma, rapinatore minorenne arrestato da carabinieri fuori servizio

Ancora violenze e degrado nel quartiere multietnico Esquilino. Un cittadino tunisino di 17 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato è stato arrestato da tre carabinieri liberi dal servizio e in abiti civili. Lo straniero ha strappato una collanina in oro dal collo di un turista inglese di 47 anni che, nella serata di ieri, stava passeggiando in zona Esquilino.



I militari – tutti effettivi al Nucleo Carabinieri Roma Scalo Termini - si sono immediatamente gettati all’inseguimento del malvivente, sorprendendolo in via Principe Amedeo mentre, sentendosi ormai braccato, stava tentando di nascondere il bottino sotto un’auto in sosta. Alla vista degli uomini dell’Arma, il rapinatore ha dato in escandescenze tentando più volte di aggredirli. Dopo essere stato calmato, i militari hanno recuperato sotto l’auto la collanina, restituendola, poco dopo, alla vittima. Il rapinatore è stato accompagnato, in stato di arresto, nel Centro di Prima Accoglienza Minorile di via Virginia Agnelli dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

