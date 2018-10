Roma, nuovo murales sull'accoglienza all'Esquilino

Un simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione sarà donato al Rione Esquilino dallo Street Artist Mauro Sgarbi che realizzerà l'opera in live painting durante la decima edizione del format itinerante ArchitectsParty che sbarca anche a Roma, dopo Londra, Firenze e Milano.



L'artista che a via Giolitti e al Nuovo Mercato Esquilino ha già realizzato cinque murales sul dialogo tra culture diverse, parteciperà infatti all'iniziativa presso lo studio di architettura

mp2a

che lavora nel quartiere da dieci anni. E che ospita giovedì ArchitectsParty, un'occasione informale per curiosare all'interno un mondo fatto di visioni, immaginazione e creatività, osservando da vicino come nascono, si sviluppano e si concretizzano i progetti che vestono di personalità spazi, edifici, paesaggi e territori. Ma anche un modo semplice e diretto per conoscere meglio la figura professionale dell'architetto.



Architetti, attori del settore, appassionati e semplici curiosi, tornano a riunirsi per un appuntamento conviviale all'interno del contest di party itineranti negli studi di architettura 'ArchitectsParty' che dopo Firenze, Londra e Milano, farà tappa conclusiva a Roma dal 24 al 26 Ottobre 2018.

