Roma, Esquilino, controlli antidroga dei carabinieri: arrestati 3 pusher

Ieri pomeriggio, nel corso di alcuni controlli antidroga, i carabinieri della Compagnia Piazza Dante hanno arrestato 3 spacciatori, proseguendo la stretta contro lo spaccio di droga nelle piazze dello spaccio, all’Esquilino, San Lorenzo e anche piazza Vittorio Emanuele II.Gli arrestati sono tutti stranieri, in particolare sono due nigeriani, di 27 e 35 anni, e un tunisino di 23, tutti nullafacenti, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. I primi due sono stati arrestati in via Cappellini, a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele II, dai militari del Nucleo Operativo di Piazza Dante che li hanno bloccati subito dopo averli visti cedere una dose di marijuana ad un loro connazionale. I militari hanno sequestrato in totale circa 20 grammi di marijuana e soldi, provento dello spaccio. Il tunisino è stato invece arrestato in piazza dell’Immacolata, dagli uomini della Stazione San Lorenzo mentre cercava di occultare una busta di cellophane all’interno di una fioriera. I militari, dopo averlo bloccato e recuperato la busta, hanno rinvenuto al suo interno 25 grammi di marijuana.I pusher, dopo l’arresto, sono stati accompagnati e trattenuti in caserma, in attesa di essere trasferiti presso le aule di piazzale Clodio, mentre la droga è stata sequestrata. Il cliente invece è stato segnalato all’Autorità competente in qualità di assuntore.