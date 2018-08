Doveva scontare una pena in carcere ma stava in hotel: arrestato grazie al sistema “Alert”

Doveva scontare una pena in carcere, invece stava a Roma in hotel. La segnalazione alla centrale operativa della Questura è arrivata attraverso il sistema “Alert”, che dagli alberghi avverte automaticamente la polizia di Stato sull'identità e su eventuali “affari” in sospeso con la giustizia proprio dei clienti degli hotel.



Così g li agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno rintracciato all'interno di un albergo di via Marghera un cittadino italiano. C.C.A. 75enne italiano è stato arrestato e dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 6 mesi per truffa.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



