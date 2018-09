Maxi blitz all'Esquilino contro lo spaccio: 5 arresti. Multe anche per ordinanza anti-alcol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio fino a notte fonda, i carabinieri hanno eseguito un controllo capillare nel quartiere Esquilino che ha visto finire in manette cinque persone, 9 denunciate per vari reati, 8 titolari di attività commerciali soggetti a contravvenzioni. A finire nella rete dei controlli anche 5 ragazzi sorpresi a bere in strada e multati per la violazione dell’ordinanza “anti-alcol” del Comune di Roma. Ad operare sono stati i militari della della compagnia di Piazza Dante, i carabinieri del Nucleo Radiomobile con il supporto dei colleghi del Nas e Nil. Obiettivo dei controlli: contrastare fenomeni di illegalità e degrado.I carabinieri hanno arrestato 4 persone di origine africane, con precedenti penali, tra i 19 e 34 anni, perché sorpresi a cedere dosi hashish e marijuana a giovani acquirenti. In manette anche un cittadino del Guatemala, di 38 anni, arrestato perché poco prima aveva rubato vari capi di abbigliamento dall’interno di una boutique. Nove le persone denunciate a piede libero: in particolare tre donne sono state denunciate per furto e un cittadino indiano di 57 anni si è reso responsabile della somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ubriachezza. I militari hanno eseguito numerosi accertamenti agli esercizi commerciali della zona elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 16 mila euro. I militari hanno contravvenzionato 5 persone per la violazione dell’ordinanza del Sindaco, sorprese a consumare bevande alcoliche in strada. Durante l’ingente attività sono state controllate e identificate 70 persone e sono stati eseguiti accertamenti su 45 veicoli.