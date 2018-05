Roma, escursionista muore su un sentiero di montagna: in corso il recupero del corpo

Si era perso su un sentiero di montagna e poi, scivolando, è deceduto. Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio e la squadra Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera sui Monti Lucretili, in provincia di Roma, per effettuare le ricerche di un escursionista non rientrato a casa. L'uomo, R.R. di 41 anni residente a Montelibretti, è stato ritrovato senza vita in un tratto boscoso e impervio intorno alle ore 23 di ieri sera.



L'allarme del mancato rientro a casa era stato lanciato dalla sua famiglia nel tardo pomeriggio di ieri, ad attivarsi immediatamente la stazione del Soccorso Alpino di Roma e provincia e il Saf dei pompieri che sono intervenuti per le ricerche con diverse squadre di terra che hanno ripercorso il sentiero intrapreso in giornata dall'escursionista.



La salma è stata rinvenuta a circa 200 metri dalla località Pratone di Monte Gennaro, nel territorio del comune di Palombara Sabina e trasferita in un punto senza vegetazione dove questa mattina è stata prelevata da un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, il 118 e il medico legale per accertare le cause del decesso. Da una prima analisi, sono stati accertati diversi politraumi da caduta.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA